“BEGUILED” E’ IL PRIMO SINGOLO CHE ANTICIPA “ATUM”, IL NUOVO DISCO DEI SMASHING PUMPKINS

E finalmente ecco il primo assaggio dal nuovo album dei Smashing Pumpkins, si chiama “Beguiled” ed è il singolo che anticipa “ATUM” (opera rock in 33 brani, probabilmente divisa in vari volumi, ma per ora tutto tace).

E’ già attivo il pre-order di un box decisamente costoso (che a quanto sembra avrà 43 pezzi, 10 in più rispetto alle edizioni normale), per il quale però dovremo ancora attendere parecchio, visto che la data di uscita è prevista nell’aprile 2023.

Il singolo sembra riportare i Pumpkins su territori più rock e aggressivi, con questo riff quasi thrash anni ’80. Vediamo un po’ dove andrà a parare l’album…

Parlando con NME, Corgan ha detto che il brano è “nato da circa “80 idee” che alla fine si sono trasformate in “un mucchio di demo diverse: un riff qui, un cambio di accordi, una piccola melodia vocale. E poi si passava al vaglio e si diceva: “Ok, queste sono quelle che funzionano e che sembrano combaciare”“.

“Mi piace molto la canzone; l’abbiamo provata durante le prove perché stiamo per fare uno spettacolo tra un paio di giorni. Spacca. È bello sentirla a confronto con tutte le altre canzoni classiche, perché regge molto bene“.

Ha proseguito: “Quando decidi di fare un musical rock in tre atti, con 33 canzoni, nel 2022…ti stai decisamente buttando nella mischia! Perché c’è un sacco di gente che crede che meno sia meglio, al giorno d’oggi. Io sono dalla parte opposta: penso che di più sia meglio!“.