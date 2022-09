MARIAH CAREY PUBBLICHERA’ IL SUO DISCO ALT-ROCK REGISTRATO NEGLI ANNI ’90 E ANDATO ‘PERDUTO’

Nella sua recente autobiografia “The Making Of…” pubblicata nel 2020 Mariah Carey ha svelato di aver lavorato, a metà degli anni ’90, ad un disco alternative-rock che non fu mai pubblicato.

“Someone’s Ugly Daughter”, questo il titolo dell’album ‘perduto’, è stato registrato nel 1995 durante le sessioni di “Daydream”, quinto lavoro della pop-star, e vedeva la Carey affiancata dagli Eel Tree band assoldata per l’occasione e rinominata per questo progetto Chick.

Il disco, velocemente accantonato, vedrà poi la luce, finendo quasi subito nel dimenticatoio, in una nuova versione: le parti vocali furono affidate a Clarissa Dane e la presenza della Carey fu totalmente cancellata.

Fun fact: I did an alternative album while I was making Daydream 👀 Just for laughs, but it got me through some dark days. Here's a little of what I wrote about it in #TheMeaningOfMariahCarey 🤟 S/O to my friend Clarissa who performs the lead w/ me as a hidden layer #Chick #TMOMC pic.twitter.com/Re23t5whcd

— Mariah Carey (@MariahCarey) September 27, 2020