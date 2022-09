SNAIL MAIL E MAC DEMARCO INSIEME PER UN NUOVO BRANO: ASCOLTA “A CUCKHOLD’S REFRAIN

Snail Mail e Mac DeMarco si uniscono per un nuovo brano disponibile in ascolto da oggi.

“A Cuckhold’s Refrain – Peppermint Patty” è stata registrata nel garage di DeMarco due anni fa e oltre ai due artisti vanta le collaborazioni di JD Beck, Domi Deaton Chris Anthony.

Ascolta l’inedito:

L’ultimo disco di Snail Mail risale allo scorso anno, “Valentine”, mentre è del 2019 il più recente album in studio di DeMarco (“Here Comes the Cowboy”).

Credit Foto Snail Mail: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Mac DeMarco: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons