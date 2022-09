VIDEO: GRIGIO SCARLATTO

La nostra anteprima di oggi è dedicata ai Grigio Scarlatto. La band nasce a Padova nel 2020, durante il lockdown, in quei giorni in cui tutto era fermo, stantio, incerto.

Tre giovani ragazzi che per fare qualcosa mettono su una band e iniziano a provare, scrivere e poi a incidere. Un primo EP, e poi un secondo a distanza di poco tempo, “T9”, uscito lo scorso aprile.

Un sound a metà tra l’indie pop e il rock più grezzo e spigliato, fatto di influenze che vengono dai generi più disparati: dal boom bap al funk “old school”, dal grunge al dream pop; tre ragazzi che non hanno mai smesso di voler scoprire suoni e immaginari diversi fra loro. La musica come linea guida per uscire dal torpore e per dare voce ai mondi interiori; un’esigenza creativa impellente che li porta a tornare sulle scene con un nuovo singolo, apripista del terzo EP, “T9 VOL.2”, previsto per novembre.

“Corny” è un brano tirato, diretto, che ci ricorda di “non fare finta”. Le cose succedono, si inseguono, si vivono e si lasciano alle spalle. Noi portiamo avanti le nostre esistenze come animali in cerca dell’habitat naturale, ed è inutile “fare finta”: mentre ci fermiamo a programmare il futuro, siamo già cambiati.

«I giorni che ci siamo lasciati alle spalle raccontano storie che non ci appartengono più. È difficile ammetterlo, è difficile fare finta, ma la nostra vita è cambiata. Meglio così, forse.»



Crediti video

Riprese e montaggio di THANKS MATE!

Crediti audio

Testo e musica: Giovanni Stocco, Marco Gomierato, Sotirios Papastefanou

Registrato, mixato e prodotto da Exit Exit presso Iohoo Records Studio (PD)

Master: Giovanni Versari presso La Maestà Mastering

Listen & Follow

Grigio Scarlatto: Facebook