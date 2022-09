ANNA B SAVAGE CONDIVIDE UN NUOVO SINGOLO: GUARDA IL VIDEO DI “THE GHOST”

Anna B Savage condivide oggi il nuovo singolo “The Ghost”, brano inedito che esce su City Sland ed è prodotto da Mike Lindsay (Lump, Tunng) in passato vincitore di un Mercury Prize.

Guarda il video di “The Ghost” diretto dalla stessa Savage con la direzione creativa di Sophie Hurley-Walker:

La cantautrice britannica racconta così il brano:

Le rotture sono strane in quanto a volte il metodo più semplice per dimenticare qualcuno equivale a comportarsi come se quella persona fosse morta. Questa canzone esplora la sensazione di essere perseguitato da un vecchio partner che non è più nella tua vita e tu desideri, disperatamente, essere libero da quei ricordi. Con quanta facilità escono dal corpo fisico o dalla mente: avere paura di dire il nome della tua ex a letto, vederla in altre persone, annusare il suo profumo. Non sapendo cosa fare con quanto li amavi.

L’ultimo disco di Anna B Savage risale al 2021 (“A Common Turn”) anno in cui ha rilasciato anche l’ep “These Dreams”.

Credit Foto: Katie Silvester