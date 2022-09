JAMIE XX: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “KILL DEM”

Jamie xx torna dopo “Let’s Do It Again” con il nuovo singolo “Kill Dem”, che oggi viene presentato come “Hottest Record In The World” da Clara Amfo su BBC Radio 1.

Il pezzo è stato creato pensando al Carnevale di Notting Hill ed è ispirato all’energia delle feste e dei soundsystem che Jamie ha sentito lì fin da adolescente. Ad agosto Jamie ha avuto l’onore di partecipare per la prima volta al Carnevale come DJ, unendosi all’iconico palco Digital Soundboy di Shy FX e avendo la possibilità di suonare “Kill Dem” nel luogo che l’ha ispirato.

Ascolta il brano:

Nelle prossime settimane Jamie xx terrà i suoi più grandi show da headliner di sempre, incluso un enorme evento all’aperto questo venerdì (23 settembre) al leggendario Forest Hills Stadium di New York con una lineup curata personalmente composta da Four Tet, Avalon Emerson, Floating Points e Omar S. Il venerdì successivo (30 settembre), Jamie suonerà allo storico Hollywood Bowl di Los Angeles per un secondo fine settimana di delizie negli Stati Uniti con un’altra formazione stellare che include Caribou e Arushi Jain.

Nel frattempo, Jamie xx ha ricevuto ampi consensi per il suo lavoro di produzione per l’album di debutto solista “Hideous Bastard” del suo compagno di band Oliver Sim, uscito il 9 settembre su Young.

Credit Foto: Laura Jane Coulson