NICK CAVE, SUL SUO BLOG, SVELA COSA SIA, PER LUI, IL “SENSO DELLA VITA”…

Nick Cave ha risposto a un fan che gli ha chiesto quale fosse secondo lui “il senso della vita“. Il cantante dei Bad Seeds ha risposto sul suo blog The Red Hand Files a un fan, esponendo la sua tesi secondo cui “dobbiamo prima capire cosa significhi essere umani“, per trovare un vero significato.

“Siamo capaci delle più grandi atrocità e delle più profonde sofferenze, che culminano in un vasto dolore collettivo. Questa è la nostra condizione comune“, si legge in una parte del post di Cave. “Eppure la felicità e la gioia continuano ad irrompere attraverso questa condizione reciproca. La vita, a quanto pare, è piena di una bellezza insistente, sistemica e incontenibile. Ma questi momenti di felicità non sono vissuti da soli, piuttosto sono quasi interamente relazionali e dipendono da una connessione con l’altro – sia esso la gente, la natura, l’arte o Dio. È qui che si stabilisce il significato, all’interno della connessione, annidata nella nostra sofferenza condivisa“.

Ha continuato: “Credo che siamo creature in cerca di significato, e questi sentimenti di significato, relazionali e connettivi, si trovano quasi sempre all’interno della gentilezza. La gentilezza è la forza che ci unisce, e questo è ciò che credo di stare cercando di dire: che nonostante il nostro stato collettivo di perdita e il nostro potenziale di male, esiste una grande rete di bontà, tessuta insieme da innumerevoli gentilezze umane quotidiane. Ci tendiamo la mano e ci troviamo l’un l’altro nell’oscurità comune. Così facendo, trionfiamo sulla nostra perdita collettiva e personale. Attraverso la gentilezza ci orientiamo, in modo scioccante e miracoloso, verso il significato. Scopriamo, in quel più piccolo gesto di benevolenza posto ai piedi della nostra reciproca e monumentale perdita, ‘il punto’“.

I commenti di Cave fanno seguito alla discussione su come ha trovato conforto durante il suo lutto quando si è esibito dal vivo davanti ai fan. Il cantautore australiano ha perso due figli negli ultimi sette anni.

In una recente intervista al New York Times, per promuovere il suo nuovo libro di memorie “Faith, Hope and Carnage”, Cave ha raccontato come il sostegno ricevuto dai fan lo abbia aiutato nel processo di elaborazione del lutto.