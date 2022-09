I Preoccupations mancavano da quattro anni e mezzo, ma ora sono tornati con questo loro quarto LP: i lavori per questo nuovo album in realtà erano già iniziati nell’autunno del 2019, quando i canadesi si erano incontrati al St. Zoo di Montreal, lo studio di proprietà del chitarrista Scott Munro.

L’idea era quella di ritrovarsi qualche mese dopo per portare a termine il disco, ma ovviamente la pandemia ha messo tutti i loro progetti in stand-by: quando è arrivato il lockdown Munro si trovava in tour insieme alla sua partner a Calgary e ha deciso di rimanere in quella città, dove vivono i suoi genitori. Proprio lì Scott ha costruito un house studio, dove ha potuto concludere l’album, scambiandosi i file dei brani via mail con il frontman e bassista Matt Flegel. In seguito Graham Walsh degli Holy Fuck ha mixato il nuovo LP, mentre Mikey Young dei Total Control si è occupato del mastering.

Flegel spiega di aver trattato nei suoi testi dei soliti argomenti di cui ha sempre scritto nelle canzoni dei Preoccupations: “Questa volta i temi dell’isolamento, dell’ansia, della trepidazione, dell’imminente auto-annientamento, della paura del totalitarismo e del malessere generale sembrano involontariamente più rilevanti che in passato”, sottolineando come non fosse un bel segno, ma allo stesso tempo sperando di aver raggiunto il culmine di questa oscurità.

Il disco inoltre segna il ritorno a un suono più chitarristico rispetto al maggiore uso dei synth presente su “New Material”: come è possibile già ascoltare nell opening-track “Fix Bayonets!”, le sei corde recitano una parte da protagonista qui ed è subito un assalto frontale ad arrivare dritto alle nostre orecchie, accompagnato anche dal drumming potente, preciso e deciso di Mike Wallace. Nello stesso momento, pur in mezzo ai caotici vocals di Matt, possiamo inoltre godere di una struttura melodica davvero piacevole e ben costruita, seppur dai toni malinconici.

Più avanti “Recalibrate” ci fa invece scoprire un nuovo volto della band canadese con influenze industrial cupe e dure e, tra percussioni incisive e synth rumorosi, troviamo inaspettati beat dancey che aggiungono luminosità al brano, che termina poi con una lunga parte strumentale tra il dreamy e l’ambient.

La lunga (oltre sei minuti) “Tearing Up The Grass” chiude il disco con tonalità post-punk pulite e piuttosto calme e positive, sebbene i suoi testi siano piuttosto bui, mettendo in mostra le emozioni del gruppo di Calgary.

Senza dubbio un disco non facile da digerire e che richiede più ascolti, “Arrangements” è un lavoro molto solido e interessante e mostra ancora una volta la grande qualità dei Preoccupations.

Photo Credit: Erik Tanner