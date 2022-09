VIDEO: RICCARDO BUCK

La nostra anteprima di oggi è dedicata a Riccardo Buck. Il suo primo disco sarà anche la prima uscita autunnale targata Pipapop Records. Riccardo dipinge canzoni e la sua musica è un tutt’uno con il personaggio: i suoni sono misurati come le sue parole, non c’è niente in più di quello che serve per far funzionare le sue canzoni.

Un album scarno, assemblato su un multitraccia a cassetta; materiale grezzo per la sua vena poetica, una manciata di tracce dalla maturità artistica veramente impressionante per essere una prima.

“Inward Crawl” uscirà nelle principali piattaforme digitali il 30 settembre. Noi di IFB vi offriamo l’anteprima del video di “Big Fat Smile / Lamb Love”.

Riccardo Buck é un pittore e musicista trevigiano. Ama dipingere piante, ma non solo. Il suo obbiettivo é fare il massimo con il minimo. Durante il lockdown a Venezia ha assemblato su un multitraccia a cassetta Tascam il suo primo EP “Inward Crawl” (Pipapop records). Le sue canzoni parlano di umanitá, emozioni e comunicazione. Gli arrangiamenti sono scarni, spesso solo chitarra e voce, mentre i testi sono profondi e riflessivi. Il suo stile potrebbe essere descritto come indie, singer-songwriter o lo-fi folk.

Listen & Follow

Riccardo Buck: Website