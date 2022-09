VIDEO: SENA

Sena proviene dal mondo della televisione – e più precisamente da “Avanti Un Altro!” di Canale 5 per cui ha lavorato per anni: ora l’artista di origini anconetane è invece pronta per il suo debutto nel campo della musica.

Il suo primo singolo si chiama “Toni Servillo” ed è accompagnato da un video diretto da Claudia Pasanini e Peppe Tortora.

Molto rilassato il brano si muove leggero su territori poppy chitarristici pieno di sentimenti, prima dell’entrata dei synth (dopo circa due minuti) che aggiungono una vena dancey alla canzone: un emozionante debutto pop dai toni soft!



