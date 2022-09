BJORK CONDIVIDE IL SINGOLO “ANCESTRESS” DAL SUO NUOVO IMMINENTE LP

Come annunciato qualche settimana fa il prossimo 30 settembre, via One Little Independent Records, Bjork pubblicherà il suo decimo LP, “Fossora”, che arriva dopo quasi cinque anni dal precedente, “Utopia”.

La cinquantaseienne nativa di Reykjavik ha scritto su Twitter: “Ogni album inizia sempre con una sensazione che cerco di trasformare in suono. Questa volta la sensazione è stata quella di atterrare sulla terra e di scavare i piedi nel terreno”.

Tra gli ospiti del disco ci sono Serpentwithfeet e perfino i figli di Bjork, Sindri e Doa, ai backing vocals; inoltre una canzone è stata scritta dalla madre dell’artista islandese.

Dopo aver condiviso “Atopos” e “Ovule” oggi è la volta di “Ancestress”, accompagnato da un video diretto da Andrew Thomas Huang.

Dice Bjork del nuovo pezzo: “nel mio nuovo album, “fossora”, ho scritto due canzoni dedicate a mia madre. questa, “ancestress”, è stata scritta subito dopo il suo funerale di parole

e probabilmente è un impulso comune ai musicisti:

fare la propria versione della storia, dopo.

sono molto grato a mio figlio, sindri eldon, per aver arrangiato e cantato i cori.

perché ha una voce sublime ed era molto vicino a lei.

per 20 anni non sono stato in grado di partecipare ai funerali perché qualcosa in essi mi disturbava.

Forse gran parte di questo è dovuto al fatto che, dopo aver vissuto una vita con migliaia di concerti, probabilmente ho idee troppo forti su come dovrebbe essere un rituale,

troppo autoritaria sul tipo di suono, sulla struttura musicale, sulle parole che dovrebbe includere.

e mi ci è voluto tutto questo tempo per scoprire che per me tutti i funerali dovrebbero essere all’aperto.

Probabilmente ciò che mi offendeva di più era come si può far scattare lo spirito in un ambiente così claustrofobico come una chiesa?

quando l’anima si mette in moto, ha bisogno di stare all’aperto, in modo che ci sia spazio per l’enormità che assume quando si fonde con gli elementi.

per questo ho chiesto al mio amico andrew thomas huang di aiutarmi a filmare questo film all’esterno, in una valle in cui spesso raccoglie erbe aromatiche

per creare una processione di musicisti che celebrassero la sua vita.

sono grata a mio fratello per aver portato le sue ceneri e aver partecipato

anche a James Merry che ha realizzato le maschere per tutti noi, compreso un oceano di musicisti

ed erna ómarsdóttir per la coreografia dello spirito di mia madre e dei suoi aiutanti”

Photo Credit: Andrew Thomas Huang