LIAM GALLAGHER ASSICURA: “IL SUPERGRUPPO CON JOHN SQUIRE SI FARA’”

In una recente intervista con Matt Wilkinson per Apple Music 1 Liam Gallagher, che proprio ieri ha compiuto 50 anni, ha confermato che i contatti con John Squire, chitarrista e fondatore degli Stone Roses, per formare un nuovo super-gruppo sono decisamente avanzati.

Indizi sulla possibile collaborazione erano emersi già a giugno quando l’ex Oasis aveva invitato Squire sul palco del suo concertone a Knebworth per suonare insieme “Champagne Supernova”. In quell’occasione Liam Gallagher scrisse su twitter:

Il super-gruppo LG JS è in arrivo.

Adesso interrogato sull’argomento da Wilkinson il cantante ha fornito un interessante aggiornamento:

Yeah. Seriamente amico. Ma dobbiamo fare delle cose prima e lui deve chiarirsi su alcune faccende. Ma si, ad un certo punto lo faremo sicuramente.

A questo punto l’intervistatore aggiunge:

Quindi ne avete già parlato un pò?

Gallagher risponde:

Forse, si. Probabilmente lo abbiamo fatto a Knebworth, immagino, se ho qualche ricordo di quella sera…

e ancora:

…ci sono discorsi in merito alla nostra unione. Forse. Ma non corriamo… lui è un grande, gli voglio bene… insomma se avesse qualsiasi tipo di musica che necessita qualcuno per cantarla, io sono quel qualcuno…

Credit Foto Liam Gallagher: Foto: Stefan Brending

Credit Foto John Squire: Man Alive!, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons