MUHONEY: UNICA DATA IN ITALIA AD OTTOBRE

La band di Seattle sarà sul palco del TPO di Bologna il prossimo 6 Ottobre.

I Mudhoney sono attivi da oltre 3 decenni, sono da considerarsi tra gli alfieri del grunge, adorati e osannati da Kurt Cobain sono stati tra le primissime band ad esportare in tutti gli Stati Uniti il così detto “sound di Seattle”.

In definitiva i Mudhoney sono – senza retorica – la band che ha veramente reso possibile l’ascesa del movimento grunge dei primi anni ’90 prima ancora di nomi del calibro di Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden, il gruppo già dal 1988, ha contribuito a portare in primo piano questo genere che ha lasciato un marchio indelebile nella storia della musica rock.

Di seguito i dettagli della data:

Opening acts: CUT + fernandhell. And The Gatten Army

6 ottobre 2022 @ TPO, Bologna

Biglietti in vendita su BoxerTicket.

Prezzo: 22€ + d.d.p.

I biglietti acquistati in precedenza (9 ottobre 2020 – 8 ottobre 2021) rimangono validi per la nuova data.

Credit Foto: Niffer Calderwood