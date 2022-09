SPOON: IN ARRIVO UNA “RILETTURA” DUB (CURATA DA ADRIAN SHERWOOD) DI “LUCIFER ON THE SOFA”

SPOON: IN ARRIVO UNA “RILETTURA” DUB (CURATA DA ADRIAN SHERWOOD) DI “LUCIFER ON THE SOFA”

Gli Spoon hanno annunciato la pubblicazione di una rielaborazione dub, completa, del loro album “Lucifer of the Sofa” del 2022, con il fondatore della On-U Sound e icona del dub britannico, Adrian Sherwood. “Lucifer on the Moon” uscirà il 4 novembre via Matador.

Definito come “l’album antigravitazionale che accompagna Lucifer on the Sofa“, l’album viene anticipato da una rielaborazione molto soft di “On the Radio”.

Britt Daniel ha parlato del disco in una dichiarazione: “Non si trattava solo di una cosa in cui si smontava questo e quello e si aggiungeva un delay. Ha aggiunto così tanta strumentazione ai brani che sono diventati versioni completamente diverse delle canzoni. Non solo remix, ma anche pezzi di accompagnamento. Una “Parte II”“.

“Mi sono appassionato alla melodia e ai pensieri che evocava in me“, ha aggiunto Sherwood. “La cosa si è evoluta e alla fine ci siamo ritrovati con un intero album“.