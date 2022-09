I RED HOT CHILI PEPPERS PRESENTANO LA NUOVA CANZONE “EDDIE”: NUOVO SINGOLO DELL’ALBUM IMMINENTE

I Red Hot Chili Peppers hanno svelato la nuova canzone “Eddie”, che rappresenta l’ultima anticipazione del prossimo album della band, “Return of the Dream Canteen”. Come avrete intuito dal titolo, “Eddie” è stata scritta in omaggio a Eddie Van Halen.

“A volte non ci rendiamo conto di quanto siamo profondamente colpiti e legati agli artisti fino al giorno della loro morte. Eddie Van Halen era unico nel suo genere“, ha dichiarato Anthony Kiedis in un comunicato.

“Il giorno dopo la sua morte Flea si presentò alle prove con una bassline emozionante. John, Chad e io abbiamo iniziato a suonare insieme e ben presto, con tutto il cuore, è nata senza sforzo una canzone in suo onore. Era bello essere tristi e preoccuparsi così tanto di una persona che aveva dato così tanto alle nostre vite. Anche se la canzone non parla di Eddie per nome, parla dei suoi primi giorni sul Sunset Strip e dell’arazzo rock n roll che i Van Halen hanno dipinto nelle nostre menti. Alla fine, la nostra canzone chiede di non ricordare Eddie per la sua morte, ma per aver vissuto il suo sogno più selvaggio“.

“Return of the Dream Canteen” (atteso il 14 ottobre) è il secondo album dei RHCP del 2022, dopo “Unlimited Love” di aprile.

Photo Credit: Clara Balzary