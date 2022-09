TRACK: UNIFY SEPARATE (FEAT. RICHARD OAKES)

Chi si rivede! Sempre un piacere ritorvare i Unify Separate, che ogni volta ci sorprendono per una cura e un taglio epico/melodico che ci lascia senza fiato. Il nuovo singolo vede la partecipazione di Richard Oakes dei Suede (che aveva già collaborato in passato proprio con Andrew Montgomery) e la canzone diventa qualcosa di trionfale e irresistible, complice il grande lavoro ritmico di Leo Josefsson, che si dimostra bravissimo nel creare una base incalzante e accattivante.

The Void by Unify Separate feat. Richard Oakes

La chitarra iniziale ha quasi un piglio alla Morricone, ma sotto c’è già una base ballabile che pare di stare in una via di mezzo tra Moroder e i Kiss di “I Was Made for Lovin’ You”, capirete bene che qui è impossibile stare fermi. Poi nel resto del brano Richard si lasci totalmente andare e sostiene il pezzo con una chitarra grandiosa e ricca di vivacità. La voce di Andrew infonde qual tocco angelico (nella parte centrale c’è quel rallentamento in cui davvero ci porta in Paradiso, come ai bei tempi dei Geneva), eppure così spigliato e vibrante che la combinazione di tutte queste cose è perfetta.

Qui si vola altissimi!!!

