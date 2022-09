VIDEO: HANNAH JADAGU Say It Now

“Say It Now” è l’unica pubblicazione della nostra amata Hannah prevista per il 2022, ma ovviamente siamo già in trepidazione per il disco atteso nel 2023. Seguiamo la fanciulla da “What Is Going On?”, il suo acclamato EP di debutto, uscito nel 2021. Fin da subito abbiamo capito che il talento fosse altissimo.

Originaria di Mesquite, Texas, e ora residente a New York, la ventenne ha registrato e prodotto la sua prima musica con il suo iPhone 7 e ora eccola sotto contratto di Sub Pop.

Dopo l’uscita di “What Is Going On?”, Hannah è stata costantemente in tour, suonando e conquistando il pubblico in tutti gli Stati Uniti e in Europa, aprendo per artisti del calibro di Webster, Beach Fossils, Wild Nothing, Ritt Momney, Wet, Metronomy e Arlo Parks.

Il nuovo singolo è una delizia in bilico tra indie-pop e qualche accenno dreamy, in un mondo malinconico ma non troppo, consapevole di un estate che sta per finire e un autunno non ancora arrivato. Una canzone bellissima!

Ecco cosa dice la fanciulla del suo nuovo brano: ““Say It Now” è una sorta di riflessione interiore su dove le cose sono andate male nelle mie interazioni e relazioni passate con altre persone. Dal punto di vista sonoro e lirico, sento che questa canzone significa che mi sto avventurando in un nuovo mondo, ancora più intenso e vulnerabile.”

