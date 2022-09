VIDEO: SOFTCULT One Of A Million

Le Softcult sono due gemelle canadesi, Mercedes e Phoenix Arn-Horn: al loro attivo finora solo una manciata di singoli e un EP, “Year Of The Snake”, uscito lo scorso febbraio via Easy Life Records.

Il loro cammino prosegue con un nuovo pezzo, “One Of A Million”, accompagnato da un video diretto proprio da Mercedes.

Il brano cammina su deliziosi territori dream-pop chitarristici con momenti di energia shoegaze, armonie e atmosfere che ricordano le ultime cose di una certa Phoebe Bridgers: bellezza e calde melodie!

