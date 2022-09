CIRCA WAVES, ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM “NEVER GOING UNDER” IN USCITA A GENNAIO.

I britannici Circa Waves hanno annunciato il loro quinto album “Never Going Under”, in uscita il 13 gennaio 2023 via Lower Third/PIAS (preordina qui).

Con l’annuncio dell’album, la band di Liverpool ha anche pubblicato il nuovo singolo “Do You Wanna Talk” accompagnato da un video diretto dal chitarrista Joe Falconer.



A proposito del nuovo album, il frontman Kieran Shudall ha dichiarato: “Never Going Under parla di quel fenomeno moderno unico nel suo genere che consiste nel non sapere che tipo di mondo i nostri figli si troveranno a vivere tra 30 anni. Fisicamente, ambientalmente e politicamente siamo completamente nell’ignoto. Questo ci spaventa tutti, ma alla fine sappiamo che non possiamo mai rinunciare al futuro, perché come si può? Le canzoni dell’album sono scritte in modo diverso dai precedenti lavori che abbiamo pubblicato. Sono scritte dalla prospettiva di mio figlio e anche dalla mia esperienza attuale del clima di oggi. I Circa Waves hanno sempre avuto una certa visione del mondo, ma ora è attraverso la lente dell’essere padre e del non sapere cosa stia succedendo.

Never Going Under è un’istantanea della paura che tutti proviamo oggi e della resilienza di cui avremo bisogno per superarla”.

“Never Going Under” tracklist:

1: Never Going Under

2: Do You Wanna Talk

3: Hell On Earth

4: Your Ghost

5: Carry You Home

6: Northern Town

7: Electric City

8: Want It All Today

9: Golden Days

10: Hold On

11: Living In The Grey

