THE MURDER CAPITAL ANNUNCIANO IL SECONDO LP. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “A THOUSAND LIVES”

Il loro debutto sulla lunga distanza, “When I Have Fears“, era uscito ad agosto 2019, ma ora The Murder Capital sono pronti per ritornare con un nuovo lavoro, “Gigi’s Recovery” (pre-order), in uscita il prossimo 20 gennaio via Human Season.

Il cantante James McGovern ha spiegato a NME che “l’album pone domande sulla vita a cui si vuole partecipare, ma pone anche la realtà che si è responsabili della vita in cui ci si trova. È meno velleitario e ingenuo. Questo album mi ha sicuramente posto queste domande. Questo disco è più radicato in se stesso. “Gigi’s Recovery” è una storia di profonda introspezione, nata dalla necessità e che culmina in un punto di resa”.

Dopo il recente “Only Good Things”, condiviso a luglio, ora è la volta del nuovo singolo, “A Thousand Lives”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Il frontman della band post-punk irlandese dice del nuovo pezzo: “Sapere che il giorno è lungo solo X ore, insieme alla mia comprensione di come l’amore possa essere il vero seme ristoratore, significa che se e quando si è così fortunati da trovarlo (ed è vero) l’apparentemente piccolo sguardo che è la nostra vita non potrebbe mai contenere abbastanza di quei giorni o di quelle ore. Anche mille di quelle vite non sarebbero mai abbastanza”.

“Gigi’s Recovery” Tracklist:

1. Existence

2. Crying

3. Return My Head

4. Ethel

5. The Stars Will Leave Their Stage

6. Belonging

7. The Lie Becomes the Self

8. A Thousand Lives

9. We Had To Disappear

10. Only Good Things

11. Gigi’s Recovery

12. Exist

Photo Credit: Marcus Prouse Jr