WILCO, ST. VINCENT, COURTNEY BARNETT: PESI MASSIMI NELL’ALBUM DI COVER DEDICATO A “DIG ME OUT” DELLE SLEATER-KINNEY

Le Sleater-Kinney festeggiano i 25 anni di “Dig Me Out” (uscito in origine l’8 aprile 1997) annunciando un album di cover a scopo benefico, chiamando un po’ di amici a rifare le canzoni di quel disco per una nuova uscita prevista per il 21 ottobre.

Wilco, St. Vincent, Courtney Barnett, Linda Lindas, Jason Isbell e Amanda Shires, Low, Tunde Adebimpe dei TV on the Radio, NNAMDÏ, Black Belt Eagle Scout, Margo Price e altri hanno contribuito a “Dig Me In: A Dig Me Out Covers Album”, le cui vendite andranno a beneficio del Sexual & Gender Minority Youth Resource Center (SGMYRC).

“Gli artisti che compaiono su Dig Me In non hanno tanto coverizzato le 13 canzoni originali, ma le hanno reinterpretate e reimmaginate“, hanno scritto le Sleater-Kinney in un comunicato. “Attraverso l’aggiunta o l’eliminazione di chitarre e batteria, forniscono un nuovo modo di entrare nelle canzoni. Rabbia, gioia, dolore, rivendicazione, calma e desiderio. Altre interpretazioni rallentano o allungano le canzoni, scambiando l’urgenza con la contemplazione e un accenno di tranquillità“.

Il primo assaggio è la cover di Courtney Barnett di “Words and Guitar”.

Dig Me In: A Dig Me Out Covers Album:

1. St. Vincent – “Dig Me Out”

2. Wilco – “One More Hour”

3. Margo Price – “Turn It On”

4. Tunde Adebimpe – “The Drama You’ve Been Craving”

5. Self Esteem – “Heart Factory”

6. Courtney Barnett – “Words and Guitar”

7. Black Belt Eagle Scout – “It’s Enough”

8. The Linda Lindas – “Little Babies”

9. Jason Isbell / Amanda Shires – “Not What You Want”

10. Tyler Cole – “Buy Her Candy”

11. Big Joanie – “Things You Say”

12. Low – “Dance Song ’97”

13. Nnamdï – “Jenny”