GLI SMASHING PUMPKINS PORTANO LA LORO “BEGUILED” DA FALLON: ECCO L’ESECUZIONE

Gli Smashing Pumpkins stanno per pubblicare il loro nuovo triplo album, “ATUM”. La band inizia a scaldare i motori portando in giro il singolo nuovo. Prima tappa al Tonight Show per eseguire, appunto, il singolo “Beguiled”.

Presentato come il seguito di “Mellon Collie and the Infinite Sadness” del 1995 e di “Machina/Machine of God” del 2000, ATUM (che si pronuncia “autumn”) sarà presentato in tre atti pubblicati a distanza di 11 settimane l’uno dall’altro. Il primo atto arriverà il 15 novembre, il secondo il 31 gennaio e il terzo il 21 aprile. Il 21 aprile uscirà anche un cofanetto contenente tutti e tre gli atti più 10 tracce bonus aggiuntive.

A partire da ottobre, gli Smashing Pumpkins saranno in tour con i Jane’s Addiction per lo “Spirits on Fire Tour”, una tournée di 32 date che si protrarrà fino alla metà di novembre: sarebbe bello se poi il tour si allungasse fino all’Europa.