PETER BUCK NON SE LA SPASSA SOLO CON LUKE HAINES, ECCO UN PRIMO ASSAGGIO DEI “SUOI” THE NO ONES, CON 2 MEMBRI DEI I WAS A KING

I No Ones, l’incontro musicale “intercontinentale” tra Peter Buck dei R.E.M., Scott McCaughey (REM, The Baseball Project, Young Fresh Fellows) e Arne Kjelsrud Mathisen e Frode Stromstad dei norvegesi I Was a King, hanno pubblicato il loro album di debutto nel 2020 e stanno finendo di lavorare al secondo. Per ora non ci sono molte indicazioni, ma un primo assaggio è arrivato con la scintillante “All The Stupid Days”.

All The Stupid Days by The No Ones

Janglepop “byrdsiano” come piace a noi!

Peter Buck ha, tra l’altro, in cantiere anche un nuovo album con Luke Haines dei The Auteurs in arrivo a fine ottobre.