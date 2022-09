BOY GEORGE CONTRO GIORGIA MELONI: “PREFERISCI FAMIGLIA TRADIZIONALE DI ETERO VIOLENTI ALL’AMORE TRA DUE GAY”

Tra le prime reazioni del mondo della musica al recente risultato delle elezioni politiche italiane cattura l’attenzione un tweet pubblicato in mattinata da Boy George.

Il cantante dei Culture Club si rivolge direttamente alla leader Fratelli D’Italia, autentica dominatrice della tornata elettorale, scrivendo:

Ehi, Giorgia Meloni, mio padre era etero e violento, eppure tu lo sosterresti e magari sosterresti pure picchiare i bambini in nome della famiglia tradizionale. E invece due uomini o donne che crescono un figlio con amore incondizionato è sbagliato?











Il tweet che nelle ore successive è stato rimosso era accompagnato da altre esternazioni non certo meno negative nei confronti della politica.

L’artista aggiunge in italiano:

Il burro non si scioglieva in bocca.

Il detto, che nella nostra lingua ha effettivamente poco senso, è una traduzione letterale butter wouldn’t melt in her mouth un modo di dire anglosassone che indica una persona che all’apparenza sembra buona e innocua ma in realtà è spietata e insensibile.

La spiegazione la fornisce successivamente lo stesso George che in un altro ‘cinguettio’ dichiara:

lei ha un aspetto innocente, ma è contro le adozioni gay.

Infine ad un utente che fa notare che dopo tutto l’Italia è e rimane una grande democrazia alla quale non servono evidentemente troppe lezioni l’artista replica senza giri di parole tirando in ballo Mussolini:

Una storia modellata su Mussolini ha sempre bisogno di una lezione.

Credit Foto Boy George: Dean Stockings, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Giorgia Meloni: Vox España, CC0, via Wikimedia Commons