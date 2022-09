TAMINO LIVE IN ITALIA PER UN’UNICA DATA A MARZO 2023

A fine 2019 aveva toccato l’Italia con due concerti a Roma e Milano, quest’ultimo sold out in prevendita.

Ora il cantautore belga di origine egiziana Tamino annuncia una nuova serie di date europee, inclusa un’unica tappa italiana programmata per giovedì 16 marzo 2023 all’Alcatraz di Milano. I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili in presale per gli iscritti alla community dell’artista dalle 10 di mercoledì 28 settembre, e per tutto il pubblico dalle 10 di venerdì 30 settembre sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

L’annuncio arriva a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del suo secondo album “Sahar” (Communion Records), che arriva a quattro anni di distanza dal clamoroso successo internazionale “Amir” (Communion Records).

Nato nell’appartamento di Tamino ad Anversa e sostenuto da collaboratori tra i quali il bassista dei Radiohead Colin Greenwood, il producer PJ Maertens e il batterista Ruben Vanhoutte, “Sahar” è un album potente che miscela folk arabo e indie rock sperimentale con arrangiamenti orchestrali. In “Sahar” Tamino rivisita l’oud arabo – lo strumento prediletto di suo nonno Muharram Fouad, uno dei più famosi cantanti e attori egiziani – per farlo diventare uno strumento adatto all’indie rock. Il modo in cui l’oud si fonde con la sua voce dà vita a un paesaggio sonoro ricco, stratificato e inquietante. “Sahar” diventa il posto in cui il romanticismo tragico di Jeff Buckley incontra una sensibilità estetica cosmopolita e universalista, una mescolanza di influenze europee, americane e mediorientali.