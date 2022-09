THE CURE: PARE CHE IL NUOVO ALBUM USCIRà A RIDOSSO DELL’INIZIO DEL TOUR EUROPEO…

E’ già noto come, a sei anni dall’ultimo tour italiano, i Cure torneranno in Italia con ben quattro date. Quello che non si sapeva era che il tour dovrebbe (usiamo ancora il condizionale!) anche promuovere il nuovo album, dal titolo “Songs of the Lost World”, che pare essere in arrivo proprio a ridosso della partenza degli show in Europa. Un disco che uscirà a 14 anni dal loro precedente “4:13 Dream”. Ricordiamo le date italiane: il 31 ottobre a Bologna, il 1 novembre a Firenze, il 3 novembre a Padova e il 4 novembre al Forum di Assago a Milano.

Robert Smith è da molto che parla di una nuova uscita: “Attirerà il nostro pubblico più affezionato e credo che non ne estrarremo nessun singolo! Essenzialmente abbiamo registrato due album nel 2019. Ho cercato di finirne due contemporaneamente, il che è praticamente impossibile. Ma uno è quasi pronto. Il primo è oscuro e dolente, la cosa più terribile che abbiamo mai fatto. Il secondo è invece ottimista“.

Insomma, pare la volta buona. Ci crediamo?