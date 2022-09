TRENT REZNOR SI E’ RIUNITO CON ALCUNI DEI PRIMI MEMBRI DEI NINE INCH NAILS PER CELEBRARE L’INGRESSO NELLA ROCK AND ROLL HALL OF FAME.

Trent Reznor si è riunito con alcuni dei primi membri dei Nine Inch Nails per celebrare, seppure con un po’ di ritardo,l’introduzione della band nella Rock and Roll Hall of Fame.

Due anni dopo la cerimonia virtuale per l’inserimento nella Hall of Fame, sabato 24 settembre si è tenuta infatti una performance dal vivo al Blossom Music Center di Cleveland, Ohio, città natale di Reznor.

Reznor si è unito a Chris Vrenna, Richard Patrick, Danny Lohner e Charlie Clouser, membri della prima formazione dei Nine Inch Nails.

Il gruppo – che non suonava in Ohio dal 2013 – ha eseguito sei canzoni dell’era “Pretty Hate Machine”: “Sin”, “Wish”, “Gave Up” ed “Eraser”. La band ha anche eseguito una cover di “Hey Man Nice Shot” dei Filter, prima di chiudere il concerto con la loro hit fondamentale, “Head Like A Hole”.



Nel 2020, i Nine Inch Nails sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame da Iggy Pop.

Gli ultimi album dei Nine Inch Nails, “Ghosts VI: Locusts” e “Ghosts V: Together”, sono stati pubblicati nel marzo 2020.

Photo credit: Rob Sheridan

Nine Inch Nails from Los Angeles, United States, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons