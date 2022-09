VIDEO: CHARLOTTE SANDS

Charlotte Sands ha pubblicato il suo primo album, “Love And Other Lies”, solamente lo scorso gennaio, ma la musicista di stanza a Nashville è già ritornata con materiale inedito.

La Sands, infatti, ha appena condiviso il nuovo singolo “Tantrum”, accompagnato da un video diretto da Nickalaus Stafford.

Dice la statunitense del suo nuovo pezzo: “”Tantrum” è così speciale per me perché fin dalla prima volta che l’ho suonata dal vivo, le persone si sono subito appassionate e da allora si sono battute per la sua pubblicazione. Questa canzone non solo rappresenta le esperienze di ansia, panico e ribellione vissute nel corso della mia vita e della mia carriera, ma anche il viaggio e il rapporto tra me e le persone che hanno reso possibile la mia carriera. L’ho suonata dal vivo per oltre un anno e sono grata alle persone che mi hanno spinto a uscire dalla mia zona di comfort per pubblicare una canzone che senza di loro sarebbe ancora in una cartella da qualche parte sul mio telefono. Sono sopraffatta dall’eccitazione per il fatto che questa canzone sia finalmente fuori nel mondo, è stato un anno di lavoro (quasi fino al giorno esatto) e non vedo l’ora di essere finalmente in grado di fare i capricci insieme”.

Il pezzo si muove su rumorosi territori alt-rock dal ritornello poppy, esaltante e melodico in cui Charlotte puo’ scatenare tutta la sua emotività!

