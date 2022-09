BECK RIFA “OLD MAN” DI NEIL YOUNG PER PUBBLICIZZARE LA NFL, MA IL CANADESE NON SEMBRA MOLTO CONTENTO

Domenica scorsa, durante NFL Sunday Night Football, Beck ha proposto la sua versione di “Old Man” di Neil Young.

Lo spot della NBC che conteneva la canzone pubblicizzava il match tra Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs e ora il musicista statunitense ha deciso di farne un singolo digitale.

Il canadese, però, non sembra aver apprezzato molto l’uso pubblicitario della sua canzone e sulla sua pagina Instagram non le ha mandate a dire, postando una foto in cui tiene una bottiglia di birra con l’etichetta “sponsored by nobody”.

Young fa riferimento al video della sua canzone del 1988 “This Note Is For You”, che parla di rifiutarsi di rilasciare la propria musica per usi commerciali e nel suo testo dice: “Ain’t singin’ for Pepsi / Ain’t singin’ for Coke / I don’t sing for nobody / Makes me look like a joke.”