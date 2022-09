DAVE ROWNTREE DEI BLUR SVELA I DETTAGLI DEL SUO DEBUTTO SOLISTA. ASCOLTA UN NUOVO ESTRATTO.

Dave Rowntree, storico batterista dei Blur, svela tutti i dettagli del suo debut album.

“Radio Songs” uscirà il 20 gennaio 2023 su etichetta Cooking Vinyl e conterrà “London Bridge”, singolo già svelato ad inizio luglio, e “Devil’s Island” brano che puoi ascoltare oggi:

In un comunicato il batterista commenta così il pezzo:

Sono cresciuto nel Regno Unito degli anni ’70 e mentre ci sono stati sicuramente aspetti positivi nel decennio, ricordo anche quanto è stato tossico. Il Paese era profondamente diviso e il razzismo e la misoginia erano la norma. L’economia era un paniere e ad un certo punto abbiamo dovuto essere salvati dal FMI [Fondo monetario internazionale]. Tuttavia, ascoltando alcune persone, penseresti che sia stata un’età dell’oro in cui dovremmo desiderare ardentemente tornare. Questa canzone è una nota personale, per ricordarmi fino a che punto siamo arrivati in quarant’anni.

“Radio Songs” tracklist:

01 “Devil’s Island”

02 “Downtown”

03 “London Bridge”

04 “1000 Miles”

05 “HK”

06 “Tape Measure”

07 “Machines Like Me”

08 “Black Sheep”

09 “Volcano”

10 “Who’s Asking”