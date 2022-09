GAZ COOMBES DEI SUPERGRASS ANNUNCIA IL SUO QUARTO LP SOLISTA. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “DON’T SAY IT’S OVER”

A quasi cinque anni di distanza da “World’s Strongest Man“, Gaz Coombes tornerà il prossimo 13 gennaio, via VLMAS, con il suo quarto LP solista, “Turn The Car Around” (pre-order).

“”Turn The Car Around” è un album che ho costruito negli ultimi sette anni”, afferma il frontman dei Supergrass. “È un album che parla di sentimenti, che cattura gli alti e bassi della vita moderna e tutte le piccole sfumature che stanno nel mezzo”. Scritto e registrato da Coombes nel suo studio nell’Oxfordshire, l’album attinge sia alle tavolozze sonore che ai temi degli album precedenti e segna la terza e ultima parte di una trilogia insieme a “Matador” del 2015 e a “World’s Strongest Man” del 2018. “Turn The Car Around” include i featuring di Willie J Healey e Loz Colbert dei Ride e l’album è co-prodotto da Coombes e dal suo collaboratore di lunga data Ian Davenport.

Ad anticipare l’uscita ecco il primo singolo, “Don’t Say It’s Over”, accompagnato da un video diretto da Tom Cockram.

“Turn The Car Around” Tracklist:

1. Overnight Trains

2. Don’t Say It’s Over

3. Feel Loop (Lizard Dream)

4. Long Live The Strange

5. Not The Only Things

6. Turn The Car Around

7. This Love

8. Sonny The Strong

9. Dance On