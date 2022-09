“HOPE GETS HARDER” è IL NUOVO SINGOLO DAL QUARTO LP DEI MARTHA

Il prossimo 28 ottobre, via Specialist Subject Records, i Martha pubblicheranno il loro quarto LP, “Please Don’t Take Me Back”, che arriva a distanza di tre anni e mezzo dal precedente, “Love Keeps Kicking”.

“Mentre il loro disco precedente li vedeva rimanere sfiduciati in un mondo che sembrava andare in frantumi, il nuovo album “Please Don’t Take Me Back” esplora i frammenti sparsi di ciò che è seguito e cerca di dare un senso al modo in cui navighiamo nei resti fumanti”, dice la press-release.

Oggi la band di Durham condivide un nuovo singolo, “Hope Gets Harder”, accompagnato da un video illustrato e animato dal batterista Nathan Stephens Griffin.

Dicono i Martha del nuovo pezzo: “”Hope Gets Harder” è una canzone sull’Inghilterra: un’idea fottutamente terribile. Un luogo governato dalle persone più assurdamente mediocri della storia. Egoisti, ricchi, spocchiosi, malvagi, sostenuti da una stampa di informazione leccapiedi, autocelebrativa, stenografica, clientelare, che fa impallidire la Corea del Nord. L’Inghilterra è un artificio grigio e umido, che vibra di un ronzio di fondo quasi fascista, dove la maggioranza vive una vita miserabile e senza speranza, in modo che una minuscola minoranza possa vivere in un lusso stravagante. Mentre passiamo violentemente da una crisi all’altra, sembra che la luce di ogni speranza per il futuro si stia lentamente spegnendo. Ma dobbiamo cercare di trovare la speranza l’uno nell’altro, e insieme dobbiamo lottare con tutte le nostre forze per un mondo più giusto dal punto di vista sociale ed ecologico. Non c’è altro destino che quello che ci creiamo da soli. Abolire l’Inghilterra. Fanculo il re”.

Photo Credit: Victoria Wai