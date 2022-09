I WE ARE SCIENTISTS ANNUNCIANO IL LORO OTTAVO ALBUM. ASCOLTA IL SINGOLO “OPERATOR ERROR”

A distanza di poco più di un anno dal loro settimo LP, “Huffy“, i We Are Scientists sono pronti a ritornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Lobes” (pre-order), in uscita il prossimo 20 gennaio via 100% Records.

“Lobes è il nome di un cereale dalle sfere nere inventato da Chris Cain (non chiedetelo)”, spiega il frontman e chitarrista Keith Murray. “Ovviamente il disco ha poco a che fare con la colazione, ma mi piacevano le associazioni che la parola ha con la biologia cerebrale, l’evocazione della fantascienza e il senso di qualcosa di fondamentalmente umano e allo stesso tempo totalmente inconoscibile. La parola “lobi” mi fa pensare ai film horror sul corpo di David Cronenberg, ma anche alle commedie di buone maniere di Whit Stillman. Mi piace molto la reazione che suscita nelle persone: tutti conoscono la parola “lobi”, ma per qualche motivo, essere sfidati a definirla li spaventa, li fa arrabbiare, li fa ridere o li fa dire “stai zitto”. Che bella reazione a una parola così innocua. È anche piuttosto divertente da dire. Lobi”.

Il primo singolo è la opening-track “Operator Error”, che potete ascoltare qui sotto.

“Lobes” Tracklist:

1. Operator Error

2. Dispense With Sentiment

3. Human Resources

4. Lucky Just To Be Here

5. Turn It Up

6. Settled Accounts

7. Here Goes

8. Parachute

9. Less From You

10. Miracle Of ’22

Photo Credit: Danny Lee Allen