THE GO! TEAM: SETTIMO ALBUM A FEBBRAIO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGONO “DIVEBOMB”

Dopo aver pubblicato il loro sesto LP, “Get Up Sequences Part One“, a luglio 2021, The Go! Team sono pronti a realizzare il suo successore, “Get Up Sequences Part Two” (pre-order), in uscita il prossimo 3 febbraio via Memphis Industries.

“”Get Up Sequences Part Two” è un patchwork internazionale. Una macedonia globale. Un’ONU del suono”, dice il chitarrista e cantante Ian Parton. “Per me ogni disco successivo dei Go! Team diventa sempre più groove e per me la groovezza è vita”.

Il primo estratto si chiama “Divebomb”: il brano, che vede la partecipazione del rapper IndigoYaj, è accompagnato da un video diretto da Bradley Hale e dallo stesso Ian Parton.

Sempre Ian spiega del nuovo singolo: “Le canzoni di protesta sono sempre state un gioco di equilibri. Se sei troppo sferzante, diventi cringy – come ‘Winds of Change’ degli Scorpions o qualcosa del genere – ma allo stesso tempo, viste le cose che stanno cercando di fare con i diritti all’aborto, mi sembra strano ignorarle”.

“Get Up Sequences Part Two” Tracklist:

1. Look Away, Look Away

2. Divebomb

3. Getting To Know (All The Ways We’re Wrong For Each Other)

4. Stay and Ask Me In a Different Way

5. The Me Frequency

6. Whammy-O

7. But We Keep On Trying

8. Sock It To Me

9. Going Nowhere

10. Gemini

11. Train Song

12. Baby

