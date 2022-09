TRACK: POSTER PAINTS Not Sorry

I Poster Paints hanno condiviso un nuovo meraviglioso brano “Not Sorry”, tratto dall’atteso album di debutto in uscita il 14 ottobre via Ernest Jenning Record Co. & Olive Grove Records. “Not Sorry” segue i singoli “Falling Hard” e “Circus Moving On”. Ballata toccante e suggestiva è l’ennesima conferma della bontà del progetto.

Carla J. Easton ha commentato il brano: “Questo brano è diventato rapidamente uno dei preferiti da eseguire dal vivo e siamo molto contenti di pubblicarlo! Ha una sorta di suono sonnolento alla Mazzy Star. Un grande coro trainante con una chitarra esplosiva in mezzo a passagi riflessivi sussurrati“.

I Poster Paints sono Carla J Easton e Simon Liddell, due musicisti scozzesi che hanno orbitato nella stessa fiorente scena musicale, Carla come pluripremiata artista solista e Simon come membro dei Frightened Rabbit e degli Olympic Swimmers. I due sembravano destinati a collaborare, eppure il gruppo musicale che hanno creato è nato per puro caso.