VINCENT GALLO ESULTA PER GIORGIA MELONI: “DIO BENEDICA L’ITALIA”

L’attore e musicista (ma anche sceneggiatore, regista e pittore) Vincent Gallo conferma ancora una volta di essere voce decisamente fuori dal coro.

A differenza di molti colleghi italiani e stranieri l’ex modello statunitense di origine siciliane, si è congratulato con Giorgia Meloni per la recente vittoria alle elezioni.

DIO BENEDICA L’ITALIA esulta a caratteri cubitali Gallo sulla sua pagina instagram pubblicando una foto della leader di FdI.

e ancora:

Congratulazioni Giorgia Meloni per essere diventata la nuova prima ministra italiana.

Ovviamente nei commenti sotto il post si scatena la classica ‘zuffa da tastiera’ tra sostenitori della Meloni che esultano con frasi del tipo:

bravissimo

è la migliore

Forza Italia! Preghiamo che le sue azioni corrispondano alle sue parole!

e oppositori che replicano con:

sei matto, Tutti fascisti psicopatici

quando girerai il video di propaganda

Vincent Gallo non è nuovo ad esternazioni polemiche di natura politica.

Fiero sostenitore di Donald Trump al quale non ha mai fatto mancare il suo endorsement social mentre nel 2020 si era lanciato in discutibili crociate come criticare il voto alle donne (era stato un errore, dichiarò) e a coloro i quali non pagavano le tasse.