BILL CALLAHAN CONDIVIDE “NATURAL INFORMATION” DAL SUO OTTAVO LP IN USCITA A OTTOBRE

A distanza di due anni dal precedente LP, “Gold Record”, il prossimo 14 ottobre, via Drag City, Bill Callahan pubblicherà il suo ottavo lavoro sulla lunga distanza, “YTI⅃AƎЯ”.

Per questo nuovo disco lo statunitense si è fatto aiutare da Matt Kinsey (chitarra), Emmett Kelly (basso, backing vocals), Sarah Ann Phillips (piano, backing vocals) e Jim White (batteria).

Dopo aver condiviso “Coyotes” solo qualche settimana fa, ora rilascia il nuovo singolo, “Natural Information”, che potete ascoltare qui sotto.

Nei testi del brano Callahan parla proprio della sua creazione, dicendo “I wrote this song in five and forever/ I’m writing it right now.”

Photo Credit: Hanly Banks Callahan