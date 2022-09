NICK CAVE E WARREN ELLIS FIRMANO LA COLONNA SONORA DI “BLONDE” IL NUOVO FILM SU MARILYN MONROE. ASCOLTA PER INTERO IL DISCO.

Esce oggi in versione digitale attraverso le label Invada e Lakeshore la colonna sonora di “Blonde” film diretto da Andrew Dominik già disponibile su Netflix.

L’album contiene musiche originali composte da Nick Cave e Warren Ellis, che già in passato hanno firmato insieme soundtrack (“The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”, “Hell or High Water”, “Dahmer: Monster – The Jeffrey Dahmer Story”, “The Road” e molti altri).

Ascolta per intero il disco:

Blonde (Soundtrack From The Netflix Film) by Nick Cave & Warren Ellis

“Blonde” che vanta nel cast Ana de Armas, nei panni di Marilyn Monroe, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Julianne Nicholson, Xavier Samuel, Lily Fisher e Evan Williams è basato sul omonimo romanzo di Joyce Carol Oates e racconta il complicato rapporto tra la diva americana e Hollywood.