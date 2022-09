VIDEO: DEADLETTER

Vi avevamo già parlato dei Deadletter il mese scorso, ma ora la band originaria dello Yorkshire, ma di stanza a Londra annuncia il suo primo EP, “Heat!”, in uscita il prossimo 18 novembre via So Recordings.

Registrato ai Pony Studios di Hackney, il nuovo lavoro della formazione inglese è stato prodotto da Elliot Heinrich: “c’è una notevole evoluzione rispetto ai primi singoli, più scabrosi e politici, e la maturazione del gruppo sia dal punto di vista sonoro che concettuale”, spiega la press-release.

Il loro nuovo singolo si chiama “Weights” ed è accompagnato da un video diretto da Daniel Wheatley.

Il cantante Zac Lawrence afferma: “”Weights”, in parte, è una riflessione pessimistica sulle esperienze che ci si porta dietro nella vita, che possono sembrare un fardello fisico da trascinare senza tregua. Ma è anche un brano dai risvolti positivi, in quanto mira a rafforzare l’idea che va bene accettare di non essere sempre a posto e che si può chiedere aiuto se le cose si fanno troppo pesanti – e spesso è l’unico modo per alleggerire il carico. È informato dal dolore e dal disprezzo di sé, ma anche dalla gioia e dalla guarigione”.

I vocals di Lawrence sembrano più ragionati rispetto al passato e anche la strumentazione è più frenata e meno energetica, mentre rimane il cupo tono post-punk del loro suono: riflessivo e dark!

