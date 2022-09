VIDEO: NATION OF LANGUAGE From The Hill

Dopo l’ottimo secondo LP, “A Way Forward“, uscito lo scorso novembre via PIAS, i Nation Of Language sono tornati a farsi sentire con materiale inedito.

La band di Brooklyn, infatti, ha appena condiviso il nuovo singolo, “From The Hill”, che farà parte di un vinile 7″ in uscita il prossimo 9 dicembre, che conterrà anche “Ground Control”.

A proposito del brano, il cantante Ian Devaney ha dichiarato: “”From The Hill” è una canzone che riflette sui momenti in cui le amicizie vanno in pezzi a causa di un coinvolgimento romantico, accompagnata dalla sensazione di stare in qualche modo assistendo a quanto accade dall’alto con una prospettiva più ampia. A volte si ha l’impressione che certe parti della vita siano una storia che si sta solo seguendo: i personaggi entrano, svolgono il loro ruolo e poi se ne vanno. Spesso ci si sente all’improvviso e si viene colti di sorpresa, mentre altre volte si riesce a capire che è l’unico modo in cui le cose sarebbero potute andare, nonostante quello che si sarebbe voluto”.

E aggiunge: “Per noi, siamo in un momento in cui è bello far uscire questo disco nel mondo. È un disco che non ci è sembrato adatto all’atmosfera di “A Way Forward”, né è un’indicazione reale della direzione che probabilmente prenderà il prossimo disco. Quando si verifica questa situazione, ci piace usare questi 7″ per uscire dal quadro più ampio che gli album forniscono e pubblicare semplicemente un brano che ci piace, quindi questo è il nostro modo di farlo ancora una volta”.

Il brano, accompagnato da un video diretto da John MacKay, si muove su territori synth-pop che ci riportano indietro alla malinconica eleganza degli anni ’80 con classe e un’ottima qualità nelle melodie.

Listen & Follow

Nation Of Language: Bandcamp | Spotify