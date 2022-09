GUARDA IL VIDEO DI “BODY PAINT”, IL SECONDO SINGOLO DAL NUOVO LP DEGLI ARCTIC MONKEYS

Sono passati ormai quasi quattro anni e mezzo dall’uscita di “Tranquility Base Hotel + Casino”, ma ora gli Arctic Monkeys stanno per tornare con il loro settimo LP, “The Car”, in arrivo il prossimo 21 ottobre via Domino Recording Company.

Il disco, che è stato registrato tra il monastero Butley Priory di Suffolk, i RAK Studios di Londra e La Frette a Parigi, è stato prodotto da James Ford.

La band di Sheffield esplora, a quanto ci dicono le note stampa, un nuovo orizzonte musicale, sontuosamente orchestrato che si accosta ad alcune delle migliori e più ricche performance vocali della carriera di Alex Turner.

Dopo il recente “There’d Be Better A Mirror Ball”, oggi è la volta del nuovo singolo “Body Paint”, accompagnato da un video diretto da Brook Linder e registrato tra Londra e il Missouri.

Photo Credit: Zackery Micheal