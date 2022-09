I PARAMORE HANNO ANNUNCIATO I DETTAGLI DEL LORO ATTESO SESTO ALBUM: LA TITLE TRACK “THIS IS WHY” E’ IL PRIMO ASSAGGIO

I Paramore hanno annunciato i dettagli del loro atteso sesto album (pre-order): si intitola “This Is Why” e la title track è anche il primo singolo.

Il seguito di “After Laughter” del 2017 uscirà il 10 febbraio 2023 via Atlantic e la band tornerà sul palco questo fine settimana (2 ottobre) per iniziare una serie di concerti in Nord America.

Il nuovo album è stato prodotto a Los Angeles da Carlos de la Garza e conterrà dieci brani, anche se non è ancora stata rivelata una tracklist ufficiale.

Parlando della title track dell’album, la cantante Hayley Williams ha dichiarato: “This Is Why è stata l’ultima canzone che abbiamo scritto per l’album. Ad essere sincera, ero così stanca di scrivere testi, ma Taylor ha convinto me e Zac a lavorare su quest’ultima idea. Ne è venuta fuori la title track. Riassume la pletora di emozioni ridicole, le montagne russe dell’essere vivi nel 2022, essendo sopravvissuti anche solo agli ultimi 3 o 4 anni. Si potrebbe pensare che dopo una pandemia globale di proporzioni fottutamente bibliche e l’imminente destino di un pianeta morente, gli esseri umani abbiano trovato dentro di sé la capacità di essere più gentili o più empatici o qualcosa del genere“.

È stato inoltre condiviso il video ufficiale di “This Is Why”, girato a Malibu, in California, e diretto dal frontman dei Turnstile Brendan Yates. La Williams ha dichiarato: “È stato fantastico lavorare con Brendan. Conosco i Turnstile da un po’ di tempo e mi ha entusiasmato l’idea di far collidere i nostri mondi in questo modo. C’è una bella affinità tra il modo in cui le nostre band fanno le cose…speriamo di poter suonare con loro prima o poi“.



Quest’estate, la Williams aveva fornito un aggiornamento sul sesto lavoro dei Paramore, affermando che era stato ispirato in parte dai Bloc Party.