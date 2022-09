JON SPENCER & THE HITMAKERS: SONO 3 LE DATE ITALIANE A NOVEMBRE

Ritorni in Italia che ci fanno sempre piacere. Si rivede dalla nostre parti infatti Jon Spencer (Blues Explosion, Boss Hog, Pussy Galore), non da solo, ma accompagnato dai suoi the HITmakers, per promuovere il disco “Spencer Gets It Lit”, esplorazione sonora a base di electro-boogie, art-pop costruttivista, in una palude psichedelica di squallore industriale e di un’eleganza futurista.

Le 3 date nel dettaglio:

13 novembre: Genova, LaClaque

14 novembre: Pisa, Lumiere

15 novembre: Bologna, Covo Club