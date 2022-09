EP: LOW KEY CRUSH

Ritroviamo il duo indie pop Low Key Crush con un nuovo EP.

I Low Key Crush sono Taycian e Tim, due amici di Melbourne, Australia. La loro musica è da ascoltare mentre si guida o da vedere dal vivo con l’ultima persona che avete baciato. Suonano un dream pop basato sulla chitarra che flirta con il jangle, lo shoe gaze e un’infarinatura di surf. I testi di Tim parlano spesso d’amore, romantico o meno, di storie o di sentimenti senza fronzoli. I Low Key Crush amano le armonie tanto quanto le melodie e la voce rilassata e rilassante di Tim spesso galleggia sulla superficie delle acque emotive più torbide.

Ella e Tim, amici di lunga data, hanno incontrato Taycian attraverso un amico di un amico all’inizio del 2018 e ciò che è iniziato come un’audizione per un batterista si è concluso con la formazione completa della band. Hanno registrato il loro singolo di debutto “Swimming Laps” nel garage dei genitori di Tim con poche conoscenze di studio e affittando i microfoni da un magazzino di DJ, mettendo a punto le parti per il loro seguito, “Shelter”, nello stesso fine settimana. Swimming Laps” era stata pensata come canzone di riscaldamento per ulteriori pubblicazioni e per farsi un’idea del processo di autoproduzione, tuttavia sono riusciti ad attirare l’attenzione dell’emittente radiofonica nazionale giovanile Triple J, sono stati messi in rotazione in una serie di stazioni radio comunitarie in Australia, tra cui FBi di Sydney e sono entrati nella playlist Triple J Unearthed Best New Music. Il loro seguito è stato poi selezionato dalla playlist Fresh Finds di Spotify: Indie e incluso anche nella playlist di Hype Machine, il blog tastemaker, per la migliore nuova musica. Pochi mesi dopo Ella ha purtroppo lasciato la band per perseguire altre opzioni di carriera e Tim e Taycian si sono messi a lavorare in studio per altre uscite. Con l’arrivo della pandemia hanno pubblicato “When You Were Leaving”, che Indie for Bunnies ha descritto come “magia pop con una melodia cristallina e un forte calore empatico” e poi “Been Waiting”, descritto da Pop Lib NZ come “melodico, malinconico e delicatamente sublime pop chitarristico”.

