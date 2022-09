Gli LCD Soundsystem hanno condiviso “New Body Rhumba”, la loro prima canzone dopo cinque anni, registrata per l’adattamento cinematografico dell’acclamato romanzo del 1985 di Don DeLillo, “White Noise”. Si tratta di una canzone che ricorda “Daft Punk is Playing in My House”.

“White Noise”, interpretato da Adam Driver, Greta Gerwig, André 3000 degli Outkast, Raffey Cassidy, Alessandro Nivola, Jodie Turner-Smith e Don Cheadle, sarà nelle sale il 25 novembre e su Netflix il 30 dicembre. Potete vedere il trailer qui…