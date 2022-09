NEIL YOUNG HA ANNUNCIATO “WORLD RECORD”, IL NUOVO ALBUM REALIZZATO CON I CRAZY HORSE

Neil Young ha annunciato “World Record”, il nuovo album che il cantante ha realizzato con la sua band Crazy Horse.

L’album, composto da 10 canzoni, uscirà il 18 novembre e sarà prodotto da Rick Rubin negli studi Shangri-La di Malibu. Lo stesso studio era già stato utilizzato da Young per registrare il suo album del 2016, “Peace Trail”. In “World Record”, tutto registrato dal vivo e mixato su nastro analogico da Rubin.

In concomitanza con l’annuncio, Young e i Crazy Horse hanno condiviso la prima canzone di “World Record”, un tributo a madre natura intitolato “Love Earth”.

“World Record” arriva dopo una recente anticipazione dell’album da parte di Young durante un episodio del podcast “Broken Record” di Rubin. Durante la conversazione con il produttore, Young aveva promesso che “World Record” avrebbe continuato “combinazioni di strumenti mai sentite prima“.

L’anno scorso la band aveva pubblicato “Barn“, il 14° album congiunto di Young con i Crazy Horse.

Tracklist:

1. Love Earth

2. Overhead

3. I Walk With You (earth ringtone)

4. This Old Planet (changing days)

5. The World (is in trouble now)

6. Break The Chain

7. The Long Day Before

8. Walkin’ On The Road (to the future)

9. The Wonder Won’t Wait

10. Chevrolet

11. This Old Planet reprise

