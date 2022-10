IL NUOVO ALBUM DI MICAH P. HINSON ESCE A DICEMBRE. ASCOLTA IL SINGOLO “IGNORE THE DAYS”

A distanza di quattro anni dal suo album precedente, “When I Shoot You At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You“, Micah P. Hinson annuncia i primi dettagli del suo decimo lavoro sulla lunga distanza, “I Will Lie To You”, in arrivo il prossimo 2 dicembre.

Il nuovo disco del musicista nativo di Memphis, che uscirà per Ponderosa Music Records, è stato prodotto da Alessandro “Asso” Stefana dei Guano Padano.

Il songwriter di stanza in Texas ha inoltre condiviso un primo singolo, “Ignore The Days”, accompagnato da un video creato da OYEME! Oscar Perales e Marc Sans.