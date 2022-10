CASS MCCOMBS: NUOVO VIDEO E UNA DATA A MILANO TRA POCHI GIORNI

Cass McCombs ha da poco condiviso un nuovo singolo, l’elegante “New Earth”, accompagnato da un video disegnato e animato da Daniel Bermudez.

Il brano è un estratto dal suo ottimo decimo LP, “Heartmind“, uscito ad agosto via Anti- Records.

Il musicista californiano inoltre arriverà in Italia tra pochi giorni per presentare la sua nuova fatica con un’unica data prevista per martedì 4 ottobre all’Arci Bellezza di Milano (in apertura ci sarà Adriano Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion).

I biglietti del concerto, che costano 17,25 €, sono già disponibili su ‘Dice.fm‘.

