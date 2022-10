L’EX BATTERISTA DEGLI SHED SEVEN ALAN LEACH E’ PRONTO AD ESERDIRE COME SOLISTA: ALBUM IN ARRIVO A NOVEMBRE

L’ex batterista degli Shed Seven Alan Leach ha annunciato i dettagli del suo album di debutto da solista: “Clouds Behind The Moon” è il nuovo singolo. Il disco è già preordinabile su Bandcamp, con altri 2 brani da ascoltare.

L’album, intitolato “I Wish I Knew Now What I Thought I Knew Then”, uscirà il 4 novembre ed è stato mixato dal tastierista degli Embrace Mickey Dale.

Parlando dell’album in una dichiarazione, Leach ha detto: “Finché non ho lasciato gli Shed Seven, non mi sono mai reso conto di quanto fossi pronto per una pausa e per provare qualcosa di diverso. Molte di queste canzoni mi ronzano in testa da anni, ma la vita di una band può assorbire molte energie, quindi fino ad ora non sono mai riuscito a farne qualcosa. Essendo questo il mio album di debutto, mi sembrava di avere una tela completamente bianca, così ho buttato giù qualcosa e ho sperato per il meglio. La narrazione romantica sembra essere l’ambito in cui mi sento più a mio agio nello scrivere testi, ma questo non mi ha impedito di tentare di parlare del quotidiano in un paio di canzoni“.

Ha aggiunto: “Cantare è stata la più grande sfida. Sono entrato in studio con l’obiettivo di ottenere i toni di Jarvis Cocker, Alex Turner, Ian Brown e Richard Hawley, ammettendo che se il prodotto finito non avesse suonato come Frank Sidebottom, allora sarei andato bene“.

Ecco la tracklist di “I Wish I Knew Now What I Thought I Knew Then”:

1. A Dozen Of Me

2. Clouds Behind The Moon

3. Erica

4. Going For A Song

5. The One Love Generation

6. If This Comes Off (featuring Hayley Hutchinson)

7. Anthem For The Here And Now

8. Things Like This

9. Clouds Behind The Moon (orchestral version)