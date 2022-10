PHIL COLLINS E I GENESIS VENDONO IL LORO CATALOGO DI PUBBLICAZIONE PER 300 MILIONI DI DOLLARI

Phil Collins e i Genesis hanno venduto i diritti del loro catalogo di pubblicazione per oltre 300 milioni di dollari alla Concord Music Group, secondo quanto riporta The Wall Street Journal.

L’accordo include sia la musica registrata da Phil Collins nella sua carriera solista, sia quella con i Genesis con il chitarrista Mike Rutherford e il tastierista Tony Banks, oltre ai dischi solisti realizzati da Rutherford e Banks. Il contratto non prevede, invece, alcun accordo sulla musica realizzata dai Genesis insieme a Peter Gabriel.

Bob Valentine, presidente della Concord, ha detto al WSJ: “Nel mondo in cui viviamo oggi con Facebook, Instagram, TikTok, tutte queste cose che spingono il consumo di musica più vecchia. Ci sono sicuramente modi per noi come casa discografica di riportare in vita parte di questa musica”.

Photo Credit: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons